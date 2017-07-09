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El arabasıyla kırmızı ışıkta bekleyen vatandaş şaşkınlık yarattı

EL ARABASIYLA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN VATANDAŞ ŞAŞKINLIK YARATTI

Denizli'de trafikte kırmızı ışıkta duran araçların yanında elindeki el arabasıyla bekleyen vatandaş ilginç görüntülere sahne oldu.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : El Arabasıyla Kırmızı Işıkta Bekleyen Vatandaş Şaşkınlık Yarattı(9/10)5

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motorlu araç gibi el arabasıyla kırmızı ışıkta duran ve yeşil ışık yandığı zaman hareket edip yoluna devam eden vatandaş komik görüntülere yol açtı.

"ŞAŞTIM KALDIM"

O anları cep telefonuyla görüntüleyen Özen, yaptığı açıklamada, bir kişinin el arabasıyla kırmızı ışıkta beklediğini gördüğünü belirterek, "Akşam işten eve gidiyorduk. Aracımla kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir kişinin de el arabasıyla hareketsiz şekilde beklediğini fark edince bu anı kaydettim. Adam gerçekten ışıkta bekledi ve yeşil yanınca da arabalar gibi hareket etmeye başladı. Şaştım kaldım." dedi.

MOTORLU ARAÇ GİBİ KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen kişinin, el arabası ile motorlu araçlar gibi kırmızı ışıkta beklediği görülüyor.

YEŞİL IŞIK YANINCA HAREKET EDİYOR

Yol boş olmasına rağmen geçmeyen el arabalı kişi, yeşil ışık yanınca diğer araçlar gibi yoluna devam ediyor.

"DENİZLİ'DE GELİŞME VAR"

Görüntüyü kaydeden İsmail Özen'in, "Bakın görüyorsunuz değil mi? Denizli'de gelişme var. Adam el arabası ile kırmızı ışıkta bekliyor." dediği de duyuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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