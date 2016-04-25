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ekvator depremi şimdiye kadar 654 can aldı !

EKVATOR DEPREMİ ŞİMDİYE KADAR 654 CAN ALDI !

Ekvador ülkesinde yaşanan sarsıcı depremin etkileri halen devam ederken ölü sayısı artıyor.

Tarih : 25 Nisan 2016, 09:20
Puan Ver : Ekvator Depremi Şimdiye Kadar 654 Can Aldı !(8/10)5


Ekvador ülkesinde yaşanan sarsıcı depremin etkileri halen devam ederken ölü sayısı artıyor. Deprem sonrasında ülkede seferberlik ilan edilirken, şimdiye kadar ortaya çıkan bilançoda 654 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Her geçen gün ölü sayısı artarken, depremin yol çatığı acı bilançonun daha da artmasından endişe duyuluyor.



16 Nisan tarihinde Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında o günden bu yana meydana gelen 2 büyük deprem 654 can aldığı kaydedildi. Depremin bilançosunun ağırlaşmaya devam ettiği Ekvador'da ölü sayısının daha da artmasından korkuluyor.



Depremlerde 16 bin 601 kişi çeşitli şekillerde yaralanırken arma kurtarma çalışmaları ise deprem bölgelerinde halen sürüyor. Ekvador'dan gelen son bilgilere göre ayrıca, 58 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi.



8 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ



Devlet Başkanı Rafael Correa, depremin ulusal bir trajedi olduğunu belirterek, depremlerde yaşamını yitiren 654 kişi ve onların acılı aileleri için 8 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.



Ülkede son yılların en büyük felaketinin yaşandığına dikkat çeken Correa, vatandaşlara birlik çağrısı yaptı.








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