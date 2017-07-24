EKVADORLU FUTBOLCU VALENCİA, İLK MAÇINDA 3 GOL ATTI
İngiliz ekibi West Ham'dan Tigres'e transfer olan Enner Valencia, ilk maçında attığı 3 golle şov yaptı.
İngiltere Ligi ekiplerinden West Ham'da forma giyen Enner Valencia, geçtiğimiz günlerde Meksika ekibi Tigres'e transfer olmuştu. 27 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Puebla'ya karşı 5-0 kazandıkları ilk maçta 3 gol atarak yeni takımına müthiş bir başlangıç yaptı.
Kaynak: haberinburada
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