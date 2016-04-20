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EKVADOR'DA YENİ DEPREM! ÜLKE 6,1 İLE SARSILDI


EKVADOR'DA YENİ DEPREM! ÜLKE 6,1 İLE SARSILDI
Tarih : 20 Nisan 2016, 13:26
Puan Ver : Ekvador'da Yeni Deprem! Ülke 6,1 İle Sarsıldı(10/10)8


Ekvador'da 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Avrupa Deprem Araştırmaları Merkezi verilerine göre deprem, Esmeraldas bölgesinin Muisne kıyısına 26 km uzaklıkta ölçüldü.



Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da cumartesi günü  meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 507'ye çıktı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ölenlerden 499'unun kimliği  tespit edilerek cenazeleri ailelerine teslim edildi.



Depremde hayatını kaybeden 507 kişiden 11'inin yabancı olduğu  belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, 231 kişinin hala kayıp olduğu açıkladı.



Devlet Başkanı Rafael Correa, deprem nedeniyle ülkede yaklaşık 3  milyar dolarlık hasar meydana geldiğini belirterek bu rakamın ülkenin gayri safi  yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ettiğini açıklamıştı.



Depremin ardından İtalya seyahatini yarıda keserek ülkesine dönen ve  hasar tespiti için depremden etkilenen yerleri gezen Correa, hasar gören yerlerin  yeniden inşasının yıllar alacağını söyleyerek "Manabi'yi yeniden inşa edeceğiz.  Bu, çok büyük bir trajedi ancak Ekvador halkının cesareti çok daha büyük."  demişti.



Correa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise  "Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum fakat bu gibi şeyler bize devam etmek adına  cesaret veriyor." ifadelerini kullanmıştı.








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