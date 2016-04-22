

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 7,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Ekvador'da bugün de 6,0 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.







Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), bugün kaydedilen depremin merkez üssünün, Portoviejo kentinin 100 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.







Sarsıntının can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.







7.8'LİK DEPREMDE 587 KİŞİ CAN VERDİ







17 Nisan'da gerçekleşen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı ise 587 olarak açıklandı. Yaklaşık 4000 kişi ise yaralandı. Afet sonrası sonrası ulaşılamayan kişilerin sayısı 231'den 1700'e çıktı.







EKVADOR, DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN ZENGİNLERİ VERGİLENDİRECEK







Ekvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rafael Vicente Correa Delgado, deprem nedeniyle yıkılan yerlerin yeniden inşa çalışmalarının maliyetinin 3 milyar dolar kadar yüksek bir seviyede olabileceğini söylemişti.