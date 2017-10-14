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Ekvador, Arjantin Maçı Öncesi Kampı Terk Eden 5 Oyuncuyu Milli Takımdan Uzaklaştırdı

EKVADOR, ARJANTİN MAÇI ÖNCESİ KAMPI TERK EDEN 5 OYUNCUYU MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRDI

Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin ile karşılaşan Ekvador'da, 5 futbolcunun kritik maç öncesi partiye gittiği ortaya çıkınca futbolcular süresiz olarak milli takımdan uzaklaştırıldı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Ekvador, Arjantin Maçı Öncesi Kampı Terk Eden 5 Oyuncuyu Milli Takımdan Uzaklaştırdı(9/10)5

Ekvador, kritik Arjantin maçı öncesi izin almadan kamptan ayrılan 5 futbolcusunu Milli Takım'dan uzaklaştırdı.

ARJANTİN'E 3-1 YENİLMİŞLERDİ

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin son maçında Arjantin ile karşılaşan ve 3-1 yenilen Ekvador'da ilginç bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası şansı bulunmayan ancak Arjantin'i saf dışı bırakma ihtimali bulunan Ekvador, Messi'nin hat-trick yaptığı maçı 3-1 kaybetti ve Arjantin Dünya Kupası biletini aldı.

Arjantin maçı öncesi Ekvador'da ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Ekvadorlu 5 oyuncunun zorlu mücadeleden önceki gece partiye katılmak için kampı izinsiz terk ettiği öğrenildi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Ekvador Futbol Federasyonu, kritik Arjantin maçı öncesi Milli Takım kampından izinsiz olarak ayrılan ve partiye katılan 5 oyuncusuna ceza kesti. Federasyon Başkanı Carlos Villacis, 'Oyuncular disiplinsiz hareketleri nedeniyle ikinci bir çağrıya kadar Milli Takım'a alınmayacaklar' ifadelerini kullandı. Villacis, konuya ilişkin başka ayrıntı vermedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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