Eksperin isimli site Türkiye'de ilk defa, fikir ve tavsiyeye ihtiyacı olan kişilerle, konusunda uzman kişileri online platform üzerinde bir araya getirerek özel bir yazılımla telefon yoluyla bire bir görüşebilmelerini sağlıyor.



Eksperin isimli site Türkiye'de ilk defa, fikir ve tavsiyeye ihtiyacı olan kişilerle, konusunda uzman kişileri online platform üzerinde bir araya getirerek özel bir yazılımla telefon yoluyla bire bir görüşebilmelerini sağlıyor.



Türkiye'de özellikle son iki yılda pazaryeri girişimleri ciddi anlamda ivme yakalamış durumda. Pazaryerlerinin çalışma şekli, alıcı ile satıcıyı bir platform üzerinde bir araya getirerek onların bu alışverişi güvenle ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamak. Eksperin .com'un sektörde yer alan diğer tüm pazaryerlerinden farkı ise, ürün yerine kişiselleştirilmiş bilgi ve deneyim satıyor olması.



2013'de açılan ve erkeklere abonelik modeliyle iç çamaşırı, çorap, tıraş-bakım ürünleri ve prezervatif gönderen Erkekpaketi.com kurucuları tarafından hayata geçirilen girişim, özellikle girişimci ve Kobi'lerin sektörde yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin, işleriyle ilgili özel olarak soru sorup fikir alabilecekleri uzman kişileri bulmak ve bulsalar da onlara soru sorarak fikir alacakları bir ortam olmaması fikrinden hareketle hayat buldu. Site, bilgi, fikir, tavsiye ve deneyime ihtiyacı olan kişilerle, uzmanlıklarını profesyonel olarak gelire çevirmek isteyen kişileri bire bir görüştüren bir köprü görevi üstleniyor.



Girişimci ve Kobi'lere sunduğu faydanın yanında sitenin, uzmanlar için de bir ek gelir yaratıyor olması işin en can alıcı noktalarından. Çünkü Türkiye'de özellikle danışman ve avukatların en çok yakardığı konuların başında verdikleri bilginin ve sundukları hizmetin karşılığını alamamaları, hatta bazen de danışmanlık ücretlerini tahsil edememeleri geliyor. Bu sebeple Eksperin platformu bu tarz sorunlarla boğuşan uzman ve danışman bireylerin sorununa da çözüm sunmuş oluyor. Platform sayesinde hem yeni müşterilere ulaşıyorlar hem de sundukları hizmetin karşılığı olarak ödemeleri garanti altına alınmış oluyor.



Sitenin arka planında ciddi bir yazılım olmasına rağmen çalışma şekli oldukça basit. Platformda uzman olarak yer almak isteyen kişiler hızlıca başvuru yapıp kendileri için dakika ücreti belirliyorlar. Platform tarafından kabul edilen uzmana en geç 24 saat içinde dönüş yapılıyor ve müşterilerle görüşebilmesi için hesabı aktive ediliyor. Müşteri, platforma gelip hangi kategoriden uzmanla görüşmek istiyorsa platform aracılığıyla ona istek gönderip randevulaşıyor ve 15, 30 veya 60 dakikalık görüşme seçeneklerinden birini seçiyor.



Daha sonra platform tarafından her iki kişiye de sabit bir telefon numarası ve görüşme için özel şifre veriliyor. İki taraf da randevulaşılan saatte numarayı arayıp şifreyi girerek görüşmeye başlıyorlar. Burada en önemli detaylardan biri, görüşme yapan kişilerin gizliliğinin sağlanması. Yani iki taraf da birbirlerinin iletişim bilgilerine sahip değil. Daha sonra, görüşme bittiğinde, görüşme süresi ve uzmanın dakika ücretine göre hesaplanan tutar, müşterinin kredi kartından çekiliyor. Tutarın büyük bir yüzdesi uzman hesabına aktarılıyor, platform da sunduğu hizmet karşılığı kalan yüzdeyi komisyon olarak alıyor. Böylece platformda rol alan üç bileşenin de kazan-kazan-kazan bir yapı ile değer yarattığı görülüyor.



Lenovo Moto Z ve Aksesuarlarına Yakından Bakıyoruz