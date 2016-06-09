Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, D vitamininin diyabet ve kansere karşı koruyucu faktör olduğunu, eksikliği halinde kalp, alerjik, metabolizma hastalıkları ve kanser gibi birçok problemi tetikleyebileceğini söyledi.



D vitamini eksikliğinin en temel sebebinin güneşten doğru ve yeterince faydalanılmaması olduğunu ifade eden Özyaral, yüksek faktörlü güneş koruyucusu kullanılmasının D vitamini sentezini olumsuz etkilediğini aktardı.



Oğuz Özyaral, güneşlenme şeklinin değişmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar, kabul edilen pek çok bilgiyi gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor. Sadece avuç içimizi ya da yüzümüzü güneşlendirmek D vitamini sentezine yetmiyor, vücudumuzun en az yüzde yirmisinin hafif pembe renk alana kadar güneşlenmesi gerekir. Güneş altında saatlerce kalınmasını elbette önermiyoruz ancak güneşten korkup kaçtıkça D vitamini sentezi gerçekleşemiyor. Bu da kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa zemin hazırlıyor." dedi.



Doç. Dr. Oğuz Özyaral, D vitaminin güneş ışınlarıyla yüzde 90 oranında sentezlendiğini, vücudun güneş ışığına dik olarak maruz kaldığında derinin tabakalarında vitamini üretiminin başladığını söyledi.



"Esmerlerde D vitamini eksikliği daha çok görülüyor"



Oğuz Özyaral, D vitamini sentezinin, cilde renk veren bir pigment olan melaninin yoğunluğuyla doğrudan ilgili olduğunu belirterek, deri altındaki melanin artmasıyla cilt renginin de daha koyu olacağını, bunun da vitamin sentezini engelleyeceğini söyledi.



"Bu durumda vücutta D vitamini sentezlenmesi için güneş ışınlarına dik olarak maruziyet gerekir." diyen Özyaral, beyaz tenli kişi için bu sürenin ortalama 5 dakikayken, buğday tenliler için 15, esmerler için ise 20 dakika olduğunu belirtti.



Özyaral, cam arkasından güneşlenmenin D vitamini eksikliğini gidermediğini, özellikle koyu renkli kıyafetlerle dış mekanlarda yürürken maruz kalınan güneş ışınlarının da vitamin ihtiyacını karşılamaya yetmediğini aktararak, şu bilgileri verdi:



"Kapalı ve güneş ışınlarının giremediği ofis ortamlarında çalışanlarla aşırı ve sürekli makyaj malzemesi ve güneş koruyucu kullananlar D vitamini açlığı riskiyle karşı karşıya. Makyaj malzemeleri ve güneş koruyucu kremler, D vitamini sentezlenmesine izin vermeyen bir bariyer oluşturur. D vitamini sentezi için güneşlenirken bu ürünlerin hiç birinin kullanılmaması gerekir. Bu anlamda bebeklerde yapılan en büyük yanlış da kundaklanmalarıdır. Bebeklerin özellikle mayıs-ekim ayları arasında saat 11.00 civarında kol ve bacaklar açık 10 dakika kadar güneşlenmeleri sağlanmalıdır."



"D vitamini eksikliği birçok hastalığın habercisi"



Doç. Dr. Oğuz Özyaral, D vitamini eksikliği yaşayan insanların, sinirli ve hırçın olabileceğini, vitamin seviyesinin artmasıyla mutluluk hormonu seratonin salgısının da arttığını, bağışıklık sisteminin güçlendiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: