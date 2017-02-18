

Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu ve Hatice Aslan'ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına' dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkati çekiyor.







Çekimleri İstanbul Şile'de gerçekleştirilen sahnelerde, gizem karaca (Deniz) ve Burak Yamantürk (Fırat), eksi 2 derecede denize girdi. Kayalıklardan aşağı düşen 'Deniz'i kurtarmak hiç düşünmeden için suya atlayan 'Fırat'ın heyecan dolu sahnelerinde, ikili soğuk hava nedeniyle hayli zor anlar yaşadı.







Çekimleri yaklaşık bir saat süren denizdeki sahnelerde, hipotermi tehlikesine karşı sette sağlık ekipleri ve ambulans hazır tutuldu.







kaynak:milliyet