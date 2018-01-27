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Eksi 18 Dereceye Rağmen Uludağ'a Akın Ettiler

Eksi 18 Dereceye Rağmen Uludağ'a Akın Ettiler

EKSİ 18 DERECEYE RAĞMEN ULUDAĞ'A AKIN ETTİLER

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 18 derece soğuk olmasına rağmen tatilcilerin akınına uğradı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Eksi 18 Dereceye Rağmen Uludağ'a Akın Ettiler(9/10)5

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 18 derece soğuk olmasına rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarı yıl ve hafta sonu tatilini Uludağ'da karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak isteyen tatilciler teleferiğe akın etti.

KAR VE TİPİ NEDENİYLE ULUDAĞ'A ARAÇLARLA ÇIKAMADILAR

Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferik ile çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü.

DÜNYANIN EN UZUN HALATLI TELEFERİĞİ

Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar, "Sömestr tatili sebebiyle dağa çıkıyoruz. Dünyanın en uzun tek halatlı teleferiği. Fiyatları uygun. Bu yüzden teleferiği tercih ediyoruz. Yaklaşık 1 saattir sıradayız, ama bundan şikayetçi değiliz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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