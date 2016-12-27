

"Mehmetçiklerimiz, 3 koldan Sarıkamış, Kars bölgesini almak için Sarıkamış'a saldırmışlar. Rakım 2200 akşam saatleri hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derecelerde, o dönemlerde gece eksi 40'lara varan soğuk ve 2 metre yüksekliğinde kar, çetin kış koşulları coğrafya ağır.



Mehmetçiklerimiz bu memleketimizi mücadele ederek bizlere bırakmışlar sadece Sarıkamış'ta değil, Çanakkale'de, Sakarya'da da vatanı için canını feda etmiş. Onları saygıyla anıyoruz."