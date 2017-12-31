EKSİ 10 DERECEDE DONMAMAK İÇİN DANS ETTİLER
Kış turizminin göz bebeği olan Uludağ'da eksi 10 derecede üşüyen tatilciler, müzik eşliğinde dans ederek ısındı.
Yılbaşına saatler kala Uludağ'a gelen tatilciler, sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü zirvede karın keyfini çıkardı. Tatile gelen bazı vatandaşlar 2. Oteller bölgesinde variller içinde ateş yakarak ısınırken, bazıları çadır kurdu, bazıları da kar altında dans ederek ısındı.
"DANS ETMEMEK ELDE DEĞİL"
Müzik eşliğinde ısınmak için dans eden Beyza Yıldırım, "İstanbul'dan geliyoruz. Burası çok eğlenceli, ortam harika, dans etmemek elde değil. Isınmak için dans ediyoruz" dedi.
Çadır kuran bir vatandaş ise, "Şuanda Türkiye'nin en büyük eğlence merkezinde müthiş kar var, eğlence dorukta. Çadır da kış sezonu için birebir. İki kişi rahatlıkla kar altında kalabilir" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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