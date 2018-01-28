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Ekselansları tarih yazdı

EKSELANSLARI TARİH YAZDI

Avustralya Açık erkekler tekli finalinde Roger Federer, Hırvat rakibi Marin Cilic'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Ekselansları Tarih Yazdı(10/10)6

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer , 6 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic ile finalde karşılaştı.

Maça iyi başlayan Roger Federer ilk sette 6-2 üstünlük sağladı.

İkinci set ise büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-break'e kalan sette kazanan Cilic oldu ve 7-6'yla setleri eşitledi.

MAÇ KOPTU DENİRKEN CILIC AYAĞA KALKTI

Üçüncü sette Roger Federer 6-3'le kazanarak setleri 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette ise tam maç koptu denerken Cilic müthiş bir dönüş yaparak seti 6-3 kazanmayı başardı ve maçı final setine taşıdı.

SON SÖZÜ FEDERER SÖYLEDİ

Son seti 6-1 kazanan Roger Federer maçı 3-2 kazanmayı başarırken 37 yaşındaki tenisçi 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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