EKSELANSLARI TARİH YAZDI
Avustralya Açık erkekler tekli finalinde Roger Federer, Hırvat rakibi Marin Cilic'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer , 6 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic ile finalde karşılaştı.
Maça iyi başlayan Roger Federer ilk sette 6-2 üstünlük sağladı.
İkinci set ise büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-break'e kalan sette kazanan Cilic oldu ve 7-6'yla setleri eşitledi.
MAÇ KOPTU DENİRKEN CILIC AYAĞA KALKTI
Üçüncü sette Roger Federer 6-3'le kazanarak setleri 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette ise tam maç koptu denerken Cilic müthiş bir dönüş yaparak seti 6-3 kazanmayı başardı ve maçı final setine taşıdı.
SON SÖZÜ FEDERER SÖYLEDİ
Son seti 6-1 kazanan Roger Federer maçı 3-2 kazanmayı başarırken 37 yaşındaki tenisçi 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: haberinburada
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