Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer , 6 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic ile finalde karşılaştı.

Maça iyi başlayan Roger Federer ilk sette 6-2 üstünlük sağladı.

İkinci set ise büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-break'e kalan sette kazanan Cilic oldu ve 7-6'yla setleri eşitledi.

MAÇ KOPTU DENİRKEN CILIC AYAĞA KALKTI

Üçüncü sette Roger Federer 6-3'le kazanarak setleri 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette ise tam maç koptu denerken Cilic müthiş bir dönüş yaparak seti 6-3 kazanmayı başardı ve maçı final setine taşıdı.

SON SÖZÜ FEDERER SÖYLEDİ

Son seti 6-1 kazanan Roger Federer maçı 3-2 kazanmayı başarırken 37 yaşındaki tenisçi 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: haberinburada