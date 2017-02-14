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ekran kartında gddr6 dönemi çok yakında başlıyor

EKRAN KARTINDA GDDR6 DÖNEMİ ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Grafik kartı bellekleri dünyasında önemli bir adım olacak olan GDDR6 standardı için Micron firması harekete geçti. Toplu üretimler çok yakında başlayacak.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:46
Puan Ver : Ekran Kartında Gddr6 Dönemi Çok Yakında Başlıyor(10/10)11


Grafik kartı bellekleri dünyasında önemli bir adım olacak olan GDDR6 standardı için Micron firması harekete geçti. Toplu üretimler çok yakında başlayacak.



Grafik kartı dünyasında önemli bir adım olacak GDDR6 standartı Micros sayesinde artık temele oturtulacak. Firma yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında GDDR6 tabanlı bellek üretimine başlayacağını duyurdu.  GDDR6 belleklerin olacağı ilk cihazlar 2018 yılı başlarında piyasada olacak.



GDDR6 bellekler ile 1.5TB/s bant genişliği seviyelerinin de ötesine geçmek mümkün olacak. Ayrıca enerji tüketiminde de önceki nesle oranla yüzde 15-20 civarında çok daha iyi hale gelmiş olacak.



Sonuç olarak gelecek bu yeni standart ile grafik kartları için çok daha olumlu sonuçlar göreceğimiz kesin hale gelecek.



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