Ekonomik güven endeksi, haziranda mayısa göre yüzde 5,4 azalarak 78,66'ya geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.







Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 5,4 azalarak 83,12 değerinden 78,66 değerine geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşten kaynaklandı.