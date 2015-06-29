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ekonomiye güven azaldı

EKONOMİYE GÜVEN AZALDI

Ekonomik güven endeksi, haziranda mayısa göre yüzde 5,4 azalarak 78,66'ya geriledi.

Tarih : 29 Haziran 2015, 10:59
Puan Ver : Ekonomiye Güven Azaldı(9/10)8


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.



Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 5,4 azalarak 83,12 değerinden 78,66 değerine geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşten kaynaklandı.








Etiketler: Ekonomiye  Güven  Azaldı    haber

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