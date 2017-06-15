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ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

EKONOMİSTLER FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesinde başlıca faktörlerin enflasyon seviyesi ve küresel risk algılaması olduğunu belirtti

Tarih : 15 Haziran 2017, 16:49
Puan Ver : Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi(8/10)9


Bu yılın 4'üncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25 ve Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı yüzde 12.25 düzeyinde sabit tutuldu.



TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan, AA Finans analisti, Ekonomist Haluk Bürümcekçi, kararın piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleştiğini, para politikasında sıkı duruşa enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam mesajının tekrarlandığını ifade etti. Bürümcekçi, karar metninde kurlarda ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin olumlu etkisine karşılık, enflasyon için temkinli olunduğu mesajının verildiğini söyledi.

 



 



kaynak:habertürk








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