Ekonomik dar boğazı atlatan Demet Akalın, yaptığı pırlanta yüzüklü paylaşımıyla göz kamaştırdı.

Geçtiğimiz ay ekonomik olarak zor günler geçiren Demet Akalın, mali durumunu düzeltmişe benziyor.

YÜZÜNDEN ÖNCE YÜZÜĞÜ GÖRÜNDÜ

Önceki gün Insta Story'de, altına, "Hasta olmamak için direniyorum" yazarak bu kareyi paylaştı. Fotoğrafta dikkatleri çeken detay ise yeni takmaya başladığı iri pırlanta taşlı yüzüğü oldu.BİNLERCE LİRA DEĞERİNDE

Akalın'ın yüzüğü, geçen hafta gittiği Sait Koç Mücevherat'tan aldığı ve yüzüğün binlerce lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada