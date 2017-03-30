Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

ekonomik güven endeksi yükseldi

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 96,1 değerine yükseldi.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:38
Puan Ver : Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi(9/10)10


Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %5 oranında artarak 91,5 değerinden 96,1 değerine yükseldi.



Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Ekonomik  Güven  Endeksi  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER