EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 96,1 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %5 oranında artarak 91,5 değerinden 96,1 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
kaynak:gazetevatan
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