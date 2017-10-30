EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AZALDI
Ekonomik güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 101,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 103'ten 101,4'e geriledi.
HİZMET VE PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLEDİ
Ekonomik güven endeksindeki düşüş tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.
İMALAT SANAYİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ
Ekimde tüketici güven endeksi 67,3, hizmet sektörü güven endeksi 101,1 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 104 değerine geriledi.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 112,2, inşaat sektörü güven endeksi ise 84,2 değerine yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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