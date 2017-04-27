EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTTI
Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artarak 96'dan 99,5'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artışla 96 değerinden 99,5'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 artarak 67,8'den 71,3'e çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi söz konusu ayda marta göre yüzde 3 artarak 96,9'dan 99,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 4,1 artarak 97,7'den 101,6'ya yükseldi.
kaynak:ahaber
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