Daha çok gelişmekte olan ülkelere pazarlanan giriş seviyesi donanıma sahip olan ürünlere daha akıcı bir Android sürümü sunmak isteyen Google, bu sefer Android Go ile geliyor.



Daha çok gelişmekte olan ülkelere pazarlanan giriş seviyesi donanıma sahip olan ürünlere daha akıcı bir Android sürümü sunmak isteyen Google, bu sefer Android Go ile geliyor.



Google I/O 2017 geliştirici konferans dahilinde birçok konu tartışıldı. Bu konulardan biri de giriş seviyesi telefonlarada daha akıcı bir Android deneyimi sunmak istenen Android Go sürümünün geliştirilmesiydi.



Android platformu halihazırda telefonun donanımı ne olursa olsun aynı şekilde ona destek vermeye devam ediyor. Ama bu durum donanım seviyesi üst seviye bir üründe sorun teşkil etmezken, daha düşük bir donanımlı ürün için ise akıcı bir deneyim sunmaktan çok uzak bir görüntü veriyor.



Hayata geçirilmek istenen bu deneyim İşletim sisteminin kendisi, özel Google Play mağazası ve dahili çalışan uygulamalar olarak 3 bölümden meydana geliyor. Sistem Android O sürümü olarak hayat buluyor. Bu yeni sürüm 1GB veya daha düşük belleği bulunan cihazlarda bazı kısıtlamalar meydana getirerek kullanıcıya iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bunun yanında Google tarafından gelen uygulamalar veri tasarrufu yapacak şekilde ayarlanarak kullanıcıya daha kolay bir kullanım deneyimi yaşatılmak isteniyor. Chrome Date Saver tarafından yavaş bağlantılar için sayfanın optimize edilme durumu buna örnek verilecek durumlardan sadece birtanesi. Playstore mağazası da kısıtlamalar uygulayarak kullanıcıya daha stabil bir kullanım sunmayı amaçlayacak.



Bu sürüme sahip cihazları görmek için ise en erken 2018 yılını beklemek zorunda kalacağız gibi gözüküyor.



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