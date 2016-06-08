

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide bir kriz havası bulunmadığını, ancak dünyanın düşük büyüme tuzağında olduğunu belirtti. Şimşek böylesi bir durumda Türkiye'nin pozitif ayrışabileceğini söyledi.















Şimşek, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.







İstanbul'daki terör saldırısını değerlendiren Şimşek, terör örgütlerinin sahada büyük bir bozguna uğradığını, ciddi şekilde zemin kaybettiklerini söyledi.







Özellikle Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşların terör örgütü ile aralarına mesafe koyduğuna işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:







"Sahada da büyük bir bozgun var. Maalesef büyükşehirlerde masum insanları hedefleyerek bu haysiyetlerini ortaya koyuyorlar. Tabi ki olup bitenler hepimizi üzüyor, ama şunun altını net olarak çizmek lazım, Türkiye güçlü bir ülke. Birliğimiz beraberliğimiz daha da güçleniyor. Aziz milletimiz müsterih olsun, terörle mücadele konusunda hükümetimizin kararlılığı son derece net. Çok güçlü bir kararlılık var, sonuna kadar gidilecek."







Türkiye'nin sorunlarını daha çok demokrasi, hak ve özgürlük, kardeşlik hukuku ekseninde çözmek istediğini belirten Şimşek, bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük çabalar gösterildiğini, reformlar yapıldığını söyledi.







Şimşek, "Terör örgütlerinin, özellikle de bölücü terör örgütünün derdi ne haktır, ne hukuktur, ne adalet, ne kalkınmadır. Bunu ortaya koymuştur. Eğer mesele, hak hukuk meselesi olsaydı, özgürlük meselesi olsaydı, o zaman silahların şimdi değil, çoktan gömülmüş olması lazımdı." diye konuştu.