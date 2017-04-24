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ekonomide iki üst düzey atama

EKONOMİDE İKİ ÜST DÜZEY ATAMA

Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:04
Puan Ver : Ekonomide İki Üst Düzey Atama(8/10)9


Buna göre, açık bulunan 1'inci derece kadrolu Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal atandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1'inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu getirildi.



Söz konusu atamalar, 657 sayılı kanunun 59, 74 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı kanunun 2'nci maddesince gerçekleştirildi.



 



kaynak:habertürk








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