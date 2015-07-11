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ekonomide endişelendiren durum!

EKONOMİDE ENDİŞELENDİREN DURUM!

Merkez Bankası, cari açığın mayıs ayında yüzde 9,4 arttığını açıkladı. İlk 5 ayda yabancı sermaye girişi ise 3,5 milyar dolarda kaldı.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 10:52
Puan Ver : Ekonomide Endişelendiren Durum!(6/10)7


Yıllık rakam 44,7 milyar dolar


 


Mayısta cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 4 milyar dolara çıktı. İlk 5 aylık açık ise yüzde 9 düşüşle 18,5 milyar dolar oldu. 1 Haziran 2014 ile 31 Mayıs 2015 dönemini kapsayan son bir yılda ise cari açık 44,7 milyar dolara yükseldi. Bu rakam nisan ayında 44,3 milyar dolardı.


 


Türkiye'ye giren yabancı sermayede (yurtdışından uluslararası yatırım) sıkıntılar devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında yabancı sermaye girişi yüzde 19,6 düşüşle 3 milyar 492 milyon dolar dolar oldu. Mayısta giren yabancı sermaye 402 milyon dolarda kaldı.







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