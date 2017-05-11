Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

ekonomi için kritik veri açıklandı

EKONOMİ İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Cari işlemler dengesi mart ayında beklentilerin altında geldi ve 3.06 milyar dolar oldu. Güne 3.58 seviyesinde başlayan dolar cari işlemler rakamları sonrasında 3.57 seviyesine geriledi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:20
Puan Ver : Ekonomi İçin Kritik Veri Açıklandı(5/10)6


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3.057 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33.023 milyon dolar oldu.



Beklenti, cari açığın 3.20 milyar dolar olmasıydı. Ocak-Mart döneminde cari açık 8.3 milyar dolar olurken net hata noksan Mart'ta -1.15 milyar dolar oldu. 



BEKLENTİLER 3 MİLYAR 130 MİLYON DOLARDI



AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıya gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin mart ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 3 milyar 130 milyon dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 2,8 milyar dolar ve 3,6 milyar dolar aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36 milyar 280 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 40 milyar dolar, en düşük beklenti ise 30 milyar dolar oldu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Ekonomi  İçin  Kritik  Veri  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER