Cari işlemler dengesi mart ayında beklentilerin altında geldi ve 3.06 milyar dolar oldu. Güne 3.58 seviyesinde başlayan dolar cari işlemler rakamları sonrasında 3.57 seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3.057 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33.023 milyon dolar oldu.



Beklenti, cari açığın 3.20 milyar dolar olmasıydı. Ocak-Mart döneminde cari açık 8.3 milyar dolar olurken net hata noksan Mart'ta -1.15 milyar dolar oldu.



BEKLENTİLER 3 MİLYAR 130 MİLYON DOLARDI



AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıya gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin mart ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 3 milyar 130 milyon dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 2,8 milyar dolar ve 3,6 milyar dolar aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36 milyar 280 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 40 milyar dolar, en düşük beklenti ise 30 milyar dolar oldu.







kaynak:hürriyet