Türkiye ekonomisi, haziran ayında 3.76 milyar dolar açık verirken yılın ilk yarısında açık 20.77 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için beklentisi, 4,4 milyar dolardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Ekonomi, haziran ayında 3.76 milyar dolar açık verdi. Ocak-haziran döneminde açık 20.77 milyar dolar oldu.

12 AYLIK CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 35,3 MİLYAR DOLAR

Cari işlemler açığı, mayıs ayında 5 milyar 242 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 35 milyar 340 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

CARİ AÇIK TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 4 milyar 410 milyon dolar seviyesindeydi. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ortalaması ise 38 milyar 490 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: haberinburada