Gözdeki O Sinsi Hastalık Körlüğe Neden Olabiliyor!
Ekonomi Bakanlığı'na Döviz İçin Yeni Yetki
Eto'o'ya Çin'den Teklif Var
Vahşet! Bu Görüntülere Yürekleri Dayanmadı...
Ünlü Oyuncu Açıkladı! Seks Kaseti Gerçeği Ortaya Çıktı
Hükümetten Flaş Evlilik Programı Açıklaması
Canikli Açıkladı! Yeni Ohal Kararnamesi Yolda
Pkk'ya Şok Operasyon!
Tramvayda Kabaklı Taciz!
Volkswagen'in Ceo'su Fiat'la Birleşmeye Sıcak Bakıyor
Lohusalık Depresyonuna Çok İyi Geliyor
3 Çocuğunu Öldürüp Çatı Katına Sakladı!
Piyasaların Gözü Merkez'de!
Aykut Kocaman İle Fenerbahçe'de Yeni Dönem
Merve Boluğur İmaj Değiştirdi
Rize'de Askerlere Operasyon
Hollanda Seçimlerine Türkiye'den İlk Yorum
Kanser Kök Hücrelerini Yok Ediyor Aynı Zamanda…
Motorine Bugün İndirim Bekleniyor
Galatasaray Atletizm Takımı Değil Ki!

ekonomi bakanlığı'na döviz için yeni yetki

EKONOMİ BAKANLIĞI'NA DÖVİZ İÇİN YENİ YETKİ

Ekonomi Bakanlığı, uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranlarını artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak.

Tarih : 16 Mart 2017, 13:23
Puan Ver : Ekonomi Bakanlığı'na Döviz İçin Yeni Yetki(5/10)3


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Ekonomi Bakanlığı uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranlarını artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak.



Söz konusu oranlar, otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde 70, bunun dışında kalan sektörler için azami yüzde 80 olarak uygulanıyor. Ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami yüzde 100 olarak tespit edilebiliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ekonomi  Bakanlığı  Na  Döviz  İçin  Yeni  Yetki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER