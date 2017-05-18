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ekonomi bakanı zeybekci'den flaş dolar açıklaması!

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ'DEN FLAŞ DOLAR AÇIKLAMASI!

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "İhracatçı Eğilim Anketi 2017 Yılı Birinci Çeyrek Gerçekleşme ve İkinci Çeyrek Beklenti Sonuçları"nın açıkladığı toplantıda, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 15:29
Puan Ver : Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Flaş Dolar Açıklaması!(9/10)11


Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "İhracatçı Eğilim Anketi 2017 Yılı Birinci Çeyrek Gerçekleşme ve İkinci Çeyrek Beklenti Sonuçları"nın açıkladığı toplantıda, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Enflasyonla mücadelede hükümet olarak bakış açılarını değiştirdiklerini ifade eden Zeybekci, artan talebe karşı üretimi de gerektiği ölçüde artırmak için gerekli çalışmaların sürat kazanacağını söyledi.



Zeybekci, "Vay hain talep... Sen nasıl yüksek olursun' deyip de talebin üzerine gitmek değil de, burada bakış açımızda bir farklılığımız var. Enflasyonun nedeni arzın yetersizliğidir. 'Ramazan geliyor yine talep yükselecek, onun için fiyatlar artacak.' Böyle bir şey yok. Bizim hedefimiz, Ramazan geldiğinde arzı da artıracak yöntemleri bulmak." şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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