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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yerli Kripto Para Üretimi Doğru Değil
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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yerli Kripto Para Üretimi Doğru Değil

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: YERLİ KRİPTO PARA ÜRETİMİ DOĞRU DEĞİL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesiyle ilgili "Her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil" dedi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yerli Kripto Para Üretimi Doğru Değil(10/10)6

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA muhabirine, son dönemde Bitcoin başta olmak üzere kamuoyunda çok konuşulan kripto paralar, blockchain teknolojisi ve Türkiye'nin bu kapsamdaki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ARKASINDA BİR MUHATTAP YOK"

Bitcoin ve kripto paralarla başından bu yana görüşlerinin belli olduğunu dile getiren Zeybekci, özellikle Bitcoin'in herhangi bir temeli olmadığını, arkasında bir kurum, kuruluş ya da devlet olarak bir muhatabının da bulunmadığını anımsattı.

Bitcoin'i tanımlamak için "Bitcoin global bir saadet zinciri" benzetmesini kullanan Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

"Bunu söylediğimiz zaman 20 bin dolarlar civarındaydı, sonra da güçlü şekilde aşağı yönlü hareket etti, 8 bin dolarlar seviyesine geldi. Neden böyle birşey var? Dünyada rezerv para ihtiyacı var. Sebebi ne olursa olsun, dünyada şu anda ki mevcut rezerv paraların dışında, güçlü ortak bir rezerv para arayışı var. Bu durum da işte bu arayışın ürettiği birşey."

"BLOCKHAIN DOĞRU BİR YÖNLENDİRME"

Blockchain'in ise doğru bir yönlendirme olduğunu dile getiren Zeybekci, dünyada bilgi işlemek, bilgi depolamak ve bilgi güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Zeybekci, blockchain teknolojisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kripto paralarla ilgili varoluşu, bilgi saklamak, bilgi depolamak ve bilgi güvenliği ile ilgili bu zincirlerin ürettiği bir değer şeklinde söyleyebiliriz. Bunun sonucunda değer üretmek, para üretmek ya da kıymet üretmek gerekli mi? Bu mantığa dayandırarak, bu teknolojileri kullanarak böyle birşey üretmek mi gerekiyor? Bence hayır.

Bilgi işlemek, bilgi saklamak, bilgi depolamak, bilgi güvenliği ayrı bir işlevdir. Bunun üzerinden oluşturulacak olan şey de bir para birimi ya da bir değer birimi değildir. Bu anlamda Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesini, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil, şu an için sağlıklı bulmuyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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