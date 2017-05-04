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ekonomi bakanı zeybekci: fiyatlar düşecek

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: FİYATLAR DÜŞECEK

Domates fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Zeybekci, "Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz" dedi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:19
Puan Ver : Ekonomi Bakanı Zeybekci: Fiyatlar Düşecek(7/10)6


Domates fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Zeybekci, "Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz" dedi.



"Rusya ile domates hariç tüm tarım ürünlerindeki engeller kaldırıldı" diyen Bakan, vize ile ilgili iş dünyasının önündeki engellerin kaldırıldığını ifade etti. Zeybekci, Rusya ile 2015 Kasım öncesine dönüldüğünü belirtti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ekonomi  Bakanı  Zeybekci  Fiyatlar  Düşecek    haber

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