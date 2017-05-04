Domates fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Zeybekci, "Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz" dedi.



Domates fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Zeybekci, "Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz" dedi.







"Rusya ile domates hariç tüm tarım ürünlerindeki engeller kaldırıldı" diyen Bakan, vize ile ilgili iş dünyasının önündeki engellerin kaldırıldığını ifade etti. Zeybekci, Rusya ile 2015 Kasım öncesine dönüldüğünü belirtti.







kaynak:milliyet