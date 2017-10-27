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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Dolardaki Artış Geçici

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: DOLARDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ

Bakan Zeybekci, dövizdeki artışa ilişkin, "Spekülatif hareketlere dayandırmak yanlış. Tüm dünyada kurlarda bir hareketlilik var. Dövizdeki durumun geçici olduğunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Ekonomi Bakanı Zeybekci: Dolardaki Artış Geçici(8/10)4

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, "Gerek kurla gerekse faizle ilgili girişim yapanların, bir rant temin etmeleri bir rant almaları, bunda başarılı olmaları imkansız. Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak da yanlış olur. İşin diğer yarısı da var. Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti" dedi.

Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"COŞMUŞ BİR EKONOMİMİZ VAR"

"Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamlesi, ABD Merkez Bankası (Fed) seçimi... Bahane ararsanız çok var ama şu bir gerçek, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil... Bunun geçici olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yıl sonu geldiğinde parmakla gösterilen bir durum olacak. Endişemiz yok, ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var."

"TÜRKİYE'DEKİ RAFLARLA KASA ARASINDA SIFIR PROBLEM VAR"

Bir işletmenin dönen varlıkları, raflarında olan varlıkları, ham malları var. Bunları topladığında ortaya bir sonuç çıkıyor. Türkiye'deki rafların ve kasanın arasında sıfır problem var.

Özellikle enflasyonla ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz. Gereğini yapacağız. Ekonomi kamuoyunun bunu desteklemesi gerek. Bugüne kadar aldığımız tedbirler yeteri kadar etkili olmadı. Enflasyonun kökünü kazıyan mücadele yöntemi arzı artırmaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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