Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

ekolojik satranç takımı

EKOLOJİK SATRANÇ TAKIMI

Alışveriş sitesi Etsy üzerinden satışa çıkarılan ekolojik satranç takımı, içerisinde canlı bitkiler bulunan saksı formundaki taşlarıyla dikkat çekiyor.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:31
Puan Ver : Ekolojik Satranç Takımı(7/10)7




Alışverişsitesi Etsy üzerinden satışa çıkarılan ekolojik satranç takımı, içerisinde canlı bitkiler bulunan saksı formundaki taşlarıyla dikkat çekiyor. Satrançsever çevrecilerin yeni gözdesi haline gelen satranç takımının, içerisindeki bitkiler nedeniyle "canlı satranç" olarak adlandırıldığı kaydedildi. Satranç takımının satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı Toprağı Koruma Derneği'ne bağışlanıyor.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Ekolojik  Satranç  Takımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER