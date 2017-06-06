EKOLOJİK SATRANÇ TAKIMI
Alışveriş sitesi Etsy üzerinden satışa çıkarılan ekolojik satranç takımı, içerisinde canlı bitkiler bulunan saksı formundaki taşlarıyla dikkat çekiyor.
Alışverişsitesi Etsy üzerinden satışa çıkarılan ekolojik satranç takımı, içerisinde canlı bitkiler bulunan saksı formundaki taşlarıyla dikkat çekiyor. Satrançsever çevrecilerin yeni gözdesi haline gelen satranç takımının, içerisindeki bitkiler nedeniyle "canlı satranç" olarak adlandırıldığı kaydedildi. Satranç takımının satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı Toprağı Koruma Derneği'ne bağışlanıyor.
kaynak:sabah
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