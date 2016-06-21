

Asırlardan beridir insanlar olarak ekmek sorfralarımızın baştacı olmuştur. Ekmeksiz yemek yemek adeta gelenek dışı olmuş her yediğimiz yemek ekmekle birlikte yenilmiştir. Ekmeğin neden bu kadar sevildiği ise uzmanlar tarafından araştırılmış bilimsel bilgiler sonucu ekmeğin insanı mutlu ettiği ortaya çıkmıştır.







Ekmeğin maya yardımıyla kabarması insanın ekmek yerken mutlu olmasıda sinir sistemi ile alakalı olduğu sonucuna varıldı. Ekmekte bulunan sinir sistemini uyaran Nörotransmitter maddesi insana mutluluk veren madde olarak ekmekte bulunması ekmek yiyen kişiyi mutlu etmiş ve bu asırlardan beridir devam etmiştir.







Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen ise konuya dahada açıklık getirerek ekmek yemek neden mutlu eder sorusuna cevabını şu sözlerle verdi "Melatonin, mutlu olmanın altyapısını oluşturan önemli bir molekül olarak tanımlanıyor. Uyku sırasında salgılanan ve mutluluk hormonlarından biri olarak da bilinen melatoninin ekmeğin mayalanarak kabarmasıyla birlikte yüksek oranda arttığını gördük. Ekmek yapımında kullanılan maya, karbona ve azota ihtiyaç duyar. Karbonu şekerden, azotu aminoasitten alan maya, kabarma işlevini yerine getirir. Bu dönüşüm sırasında da ortaya melatonin hormonu ve diğer bazı nöroaktif maddeler çıkıyor. Bu mekanizmayı çözümledik. Kabarma sırasında hamurda melatonin en üst seviyeye ulaşıyor. Pişirme sırasında ekmek kabuğundaki melatonin bir miktar azalıyor, ancak ekmeğin iç kısımlarında melatonin seviyesi korunuyor. Böylece ekmekteki melatonin hormonunun temel nedeninin mayadan kaynaklandığını bulduk. Ekmek yendiğinde kanda daha çok melatonin olabileceğini ve nörotransmitter özellikteki bu maddenin kan-beyin bariyerini geçerek karar verme mekanizmalarını etkilediğini düşünüyoruz. Ekmek yeme davranışının, sağlıklı ya da sağlıksız olmaktan bağımsız olarak değerlendirildiğinde, binlerce yıldır devam etmesinin sebebinin içerdiği keyif verici maddeler olabileceği görüşündeyiz.".