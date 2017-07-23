Ankara'nın Keçiören ilçesi Osman Gazi mahallesi, Sinan Paşa sokakta meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Yakup Özbek isimli işçi, internet hattı döşemek için iş makinesi ile kazılan çukura girdi. Özbek'in hat döşemek için çukurda bulunduğu esnada göçük meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler Özbek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

TOPRAK ANİDEN ÜZERİNE YIĞILDI

Özbek girdiği çukurda bir anda toprağın üzerine yığılmasıyla göçük altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının göçük altında kaldığını gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup Özbek'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmalarının ardından Özbek'in cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Adli Tıp Morguna götürüldü.

Kaynak: haberinburada