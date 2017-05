Doğu ve Güneydoğu illerinden iş için Mersin'e göç eden ve yıllardır bahçelerde tatil yapmadan meyve toplayan tarım işçileri, günlük 50 lira yevmiye için gece saat 03.30'da kalkıp yollara düşüyorlar. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçilerin kimi arkasında çocuklarını kimi hastasını kimi yaşlısını bırakıyor ekmek parası için ama hayalleri bambaşka.Onlar, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin bahçelerinde çalışan tarım işçileri. Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ağrı, Batman, Mardin gibi illerden Mersin'e göç etmişler yıllar önce. Bir bölümü Mersin merkezde bir bölümü Tarsus ilçesinde yaşıyor. Yaptıkları iş aynı, bahçelerde meyve toplamak. Haftanın 7 günü hiç tatil yapmadan çalışıyorlar. Çoğu evli ve ikiden fazla çocuğu var. İşe çok erken başlıyorlar. Çavuşları, mesai bitimini saat 14.00 olarak açıklasa da yevmiyeci kadınların ifadesi farklı. Onlara göre, ucu açık bir işte çalışıyorlar, kimi zaman saat 15.00'te kimi zaman 16.00'da kimi zaman 17.00'de işleri bitiyor. Sabah saat 06.00'da başladıkları işe gelmek için gece saat 03.30'da kalkıyorlar ve 04.30'da servise binip yola düşüyorlar. Kadınların çoğunun hayali öğretmen olmakmış ama koşullar buna izin vermemiş.







Dört çocuklu Nebahat Akça: “İşimiz çok zor, yevmiyemiz ise çok az”



Tarsus merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Cırbıklar Mahallesi'nde 600 dekarlık nektarin, şeftali ve erik bahçesinde nektarin toplayan, ayıklayıp sandıklara yerleştiren ve büyük bölümünü kadınların oluşturduğu işçiler, işlerini, hayallerini ve beklentilerini İHA muhabirine anlattılar. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde yaşayan Nebahat Akça, aynı mahalleden 23 işçiyle birlikte her gün bahçelerde meyve topluyor. Nebahat Akça, ailesiyle birlikte iş için Siirt'in Pervari ilçesinden 7 yıl önce Mersin'e göç etmiş. Bahçelerde portakal, limon, şeftali, kiraz, üzüm ve mevsimine göre daha birçok meyve toplama işinde çalışan Akça, 6 yıldır bu işi yapıyor. Bugüne kadar hiç tatil yapmadığını söyleyen 4 çocuk annesi Akça, “Yaptığımız iş çok zor, toplamak da ayıklamak da zor. Sabah saat 06.00'da işe başlıyoruz, öğleden sonra 16.00-17.00 gibi bitiyor, saati belli olmuyor. Yevmiyem günlük 50 lira. Pazar günü dahil her gün çalışıyoruz. Evliyim, 4 çocuğum var, en büyüğü 12, en küçüğü 4 yaşında. Üçü okula gidiyor. Çocuklarıma bakacak kimse yok. Küçük olanlara büyük kardeşleri bakıyor. Her gün servis bizi alıyor ve yaklaşık 1,5 saat yol gidiyoruz. Kirada oturuyoruz. Durumumuz zor. İşimiz çok zor, yevmiyemiz ise çok az” dedi.







kaynak:milliyet