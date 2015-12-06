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EKMEK FİYATI ZAMLANIYOR MU?


EKMEK FİYATI ZAMLANIYOR MU?
Tarih : 06 Aralık 2015, 11:05
Puan Ver : Ekmek Fiyatı Zamlanıyor Mu?(6/10)3


Türkiye Ekmek İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, son iki ayda un fiyatlarına yüzde 28 zam geldiğine dikkat çekerek, “Ekmek imalatında kullandığımız 50 kiloluk bir torba un 57 liradan 68 TL'ye çıktı. Bu yılın 7'nci ayında sektörde çalışan işçilere yüzde 10 zam yapmıştık. Yıl başından sonra asgari ücretin 1300 TL olması karşısında işçilik ücretlerine yeni bir zam daha yapacağız. Maliyetlerin artması karşısında ekmeğe zam kaçınılmaz” dedi.

Ekmeğin temel girdisinin un olduğunu kaydeden Kolivar, un fiyatlarının aylık otomatik artışa bağlandığını, buna karşın ekmek fiyatlarının aynı olduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:



‘KEPENK KAPATIRIZ'

“Sigortalı işçi çalıştıran, vergisini kayıtlı bir şekilde ödeyen fırıncıların artan maliyetler karşısında, zam olmadan ayakta durması imkansız. Her gün artan maliyetler göz önünde bulundurularak ekmeğe zam yapılmadığı taktirde binlerce fırıncı esnafı kepenk kapatmak durumunda kalacak. Ekmek fiyatları halen 125 kuruş civarında. Yıl başında asgari ücretin 1300 TL olması karşısında işçilik ücretlerine yine zam gelecek. Bu durumda ekmeğin 1.50 TL olması kaçılmaz bir gerçek.”

Bu arada Kahramanmaraş'ta 70 kuruştan satılan 250 gram ekmeğin fiyatı yüzde 28'lik artışla 90 kuruşa yükseldi.








Etiketler: Ekmek  Fiyatı  Zamlanıyor  Mu    haber

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