

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçimini ayakkabı boyayarak sağlayan Yaşar Çırak, önlük giyerek tezgahın başına geçtiğini ve işini severek yaptığını söyledi.







Çevre esnaftan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yaşar Çırak, rahatsızlığından dolayı başka bir iş yapamadığını, mahallede tanıdık esnafların ayakkabılarını boyattırdığını, bazıları da boyatmasa da her gün ayakkabılarına fırça sürdüğünü, hal ve hatır sorarak harçlıkta vererek ilgilendiklerini ifade etti.







Her mahallede engelli ya da sağlık sorunu yaşayan vatandaşların olduğunu ifade eden Efeler Mesudiye mahalle muhtarı Cemal Singal'da, ilçede tanıdık bir sima olan boyacı Yaşar'ın da sağlık sorunu yaşadığını ancak kendi imkanları ve çevre esnafın da katkılarıyla ayakkabı boyamakla kendi geçimini sağladığını, hem insani hem de bir muhtar olarak kendisi de ilgilendiğini sözlerine ekledi.