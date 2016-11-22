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ekk toplantısı iptal edildi

EKK TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Bugün düzenlenmesi planlanan EKK toplantısı iptal edildi

Tarih : 22 Kasım 2016, 09:49
Puan Ver : Ekk Toplantısı İptal Edildi(10/10)12


Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı nedeniyle bugün yapılacağı açıklanan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısı iptal edildi.



Reuters'a bilgi veren bir Başbakanlık kaynağı, "Başbakan Yıldırım bugün saat 10.00'da İstanbul'daki Bilişim Zirvesi'ne katılacak. O nedenle bugün saat 13.30'da planlanan EKK toplantısı yapılmayacak" dedi.



 



kaynak:habertürk








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