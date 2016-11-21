EKK DOLAR İÇİN BİR KEZ DAHA TOPLANIYOR!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Başbakan Yıldırım başkanlığında yapılacak toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) yarın toplanacak. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yarın saat 13.30'da yapılacak toplantıya ilgili bakan ve bürokratlar katılacak.
Toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak. EKK, son olarak Başbakan Yıldırım başkanlığında 18 Kasım Cuma günü toplanmıştı.
kaynak:milliyet
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