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ekim ayı sanayi üretimi açıklandı

EKİM AYI SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLANDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Tarih : 08 Aralık 2015, 10:54
Puan Ver : Ekim Ayı Sanayi Üretimi Açıklandı(10/10)12


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, ekimde bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 azaldı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 4,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, en yüksek düşüş ise yüzde 2,7 ile dayanıksız tüketim malı imalatında görüldü.



İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu dönemde en yüksek artış yüzde 26,5 ile bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerin imalatında yaşandı. Bu artışı yüzde 16,2 ile makina ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, yüzde 15,4 ile de diğer ulaşım araçlarının imalatı izledi.





Bu alanda en yüksek azalış ise yüzde 5,4 ile başka yerde sınıflandırılmamış makina ve ekipman imalatında görülürken, söz konusu azalışı yüzde 4,9 ile elektrikli teçhizat imalatı ve yüzde 3,6 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması takip etti.








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