

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2015 ayı işsizlik istatistiklerini açıkladı.



Buna göre 10. ayda işsizlik yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti yüzde 10,3 seviyesindeydi.



İşsizlik oranı Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 10.5, tarımdışı işsizlik ise yüzde 12.6 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 0.2 puan artışla yüzde 10.6 oldu.



Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi artarak 3.15 milyon kişi olurken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.4 puanlık azalış ile yüzde 19.3 oldu. TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 718 bin kişi artarak 26.86 milyon kişi, istihdam oranı ise 0.5 puanlık artış ile yüzde 46.2 oldu.