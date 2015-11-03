

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE), açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2015 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,69 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 11,43 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.







Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,40, ev eşyasında yüzde 1,39, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,05 ve eğitimde yüzde 1,03 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 0,01 oranında düşüş gerçekleşti.







Yıllık en fazla artış yüzde 13,77 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,57), eğlence ve kültür (yüzde 10,86), ev eşyası (yüzde 10,72), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 8,69) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.







Aylık en yüksek artış yüzde 2,25 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)'de oldu.







İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 9,06 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8,29 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,28 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde gerçekleşti.







Ekim 2015'te endekste kapsanan 426 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 80 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.