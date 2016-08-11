

Bu kapsamda bir süre önce Samsunspor ile yollarını ayıran Ekigho ile temasa geçtiklerini ifade eden Açıkgöz, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.







Takımla beraber bugün çalışmalara başlaması beklenen Ekigho'nun önemli katkılar sağlayabileceğine inandıklarını anlatan Açıkgöz, bu sözleşmenin ardından transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını sözlerine ekledi.