EKATERİNA KOSTYUNİNA, POZLARIYLA RUSYA'NIN EN ATEŞLİ HAKEMİ OLMAYA ADAY!
Rusya'nın amatör futbol liginde hakemlik yapan Ekaterina Kostyunina, Instagram'daki pozlarıyla yürek hoplattı. Görenler, "En ateşli hakem olmaya aday gibi pozlar vermiş." dedi.
Güzelliğiyle Instagram'ı sallayan Rus hakem Ekaterina Kostyunina, pozlarıyla erkek takipçilerinin akıllarını başlarından aldı.
HAKEMLİĞİNDEN ÇOK GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Ekaterina Kostyunina'nın hakemlik performansından çok güzelliği dikkat çekti. Güzel hakemin her geçen gün takipçi sayısı sosyal medyada arttı.
Kaynak: haberinburada
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