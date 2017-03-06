Ek Gıdaya Geçişte Alerjik Reaksiyonlara Dikkat
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ek gıdaya geçişte alerjik reaksiyonlara dikkat

EK GIDAYA GEÇİŞTE ALERJİK REAKSİYONLARA DİKKAT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, hakkında her geçen gün daha fazla yöntem konuşulan ve konuyla ilgili bilgi kirliliğine boğulan anneler için ek gıda geçişiyle ilgili önemli önerilerde bulundu.

Tarih : 06 Mart 2017, 12:51
Puan Ver : Ek Gıdaya Geçişte Alerjik Reaksiyonlara Dikkat(9/10)10


ANNE SÜTÜ VE EK GIDA EVRELERİ



Ek gıdaya geçiş sürecinde yeni gıdalar ile birlikte anne sütünün devamını özellikle vurgulayan Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, "Bebeklerimiz doğduğu andan itibaren bizim için vazgeçilmez olan anne sütüyle beslenmeye başlanır. Bebekler ilk 6 ay boyunca su bile verilmesi gerekmeksizin anne sütüyle beslenir. 6 ay dolduktan sonra katı gıdalara geçilebilir. Ek gıdaya geçiş süreci annelerin heyecan ve tedirginlik yaşadığı, bebeklerin ise yeni beslenme türüyle tanıştıkları bir dönemdir. Bu döneme kadar anne sütüyle, anne sütünün olmadığı durumlarda hayvansal gıda ve sıvı mamalar ile beslenen bebekler, katı gıdalarla birlikte yeni bir beslenme modeline doğru geçiş yaparlar.



6 ay ve 1 yaş arasındaki katı gıdalar erişkin tipi beslenmeye, başlangıç ve antrenman şeklinde olmalıdır. 6 ay süre ile anne sütü ile beslenen bebeklerde ek gıda almaya başladığında anne sütü kesinlikle kesilmemelidir. Hatta anne sütü var olduğu sürece 2 yaşa kadar anne sütü yanında ek gıda şeklinde beslenmeye devam edilebilir. Ek gıdalara geçişte sıvıdan katıya geçiş olması nedeniyle daha yumuşak kıvamlı, örneğin yoğurt, muhallebi gibi süt ürünleriyle başlanması temelde kabul edilen bir görüştür. Bunun yanı sıra 6-8 aylık dönemde 1. aşama ek gıdalar dediğimiz sebzeler ve meyveler verilebilir. Önerilen, beslenmenin öğlen öncesi meyve püresi, öğlen saatlerinde sebze püresi veya sebze çorbası, ikindide ise yoğurt şeklinde olmasıdır " ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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