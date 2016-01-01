

Ehliyette yeni dönem! Milli eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle birlikte ehliyetlerde de bugünden itibaren (01 Ocak 2016) yeni dönem başladı. Yeni tip sürücü belgeleri, uluslararası niteliğe sahip olacak ve diğer ülkelerde de geçerli olacak.







AB standartlarına kavuşturularak 180 ülkede kullanılabilecek olan ehliyetlere yeni sınıflar da eklendi. Bu arada Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerini bugünden itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeye başladı. Stajyer sürücülük ve ehliyet sistemi de bugün uygulama konuldu.







Sürücü Kurslar Birliği eski Başkanı Süleyman Sert, 17 Nisan 2015 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrasında sürücü kurslarında artış olduğunu kaydetti. Cihan haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sert, "9, 10, 11. aylarda kursların kapasite oranları yüzde 100 doldu. Bu süreçte başarılı olan kursiyerler bu yasadan etkilenmeden sürücü belgesine sahip oldu. Tahmini olarak eylül, ekim ve kasım gruplarında yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştıkları için 400 bine yakın sürücü kurslarına kayıt yapıldığı kanaatindeyim" dedi.