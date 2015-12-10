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EHLİYETTE YENİ DÖNEM


EHLİYETTE YENİ DÖNEM
Tarih : 10 Aralık 2015, 14:21
Puan Ver : Ehliyette Yeni Dönem(5/10)7


Ehliyetlerini değiştirmek isteyen sürücülerden biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve parmak izi istenecek.

 

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karayolları  Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak  2016'dan itibaren değiştirilmeye başlanacak.

 

Bu kapsamda mevcut sürücü belgeleri 5 yıl içinde yeni tip sürücü  belgeleriyle değiştirilecek. Yeni sürücü belgeleri, uluslararası standartlara  sahip olduğu için diğer ülkelerde de kullanılabilecek. Yeni sürücü belgeleri için  vatandaşlardan şu belge ve işlemler istenecek:

 

"Tek hekimden alınan 'Sürücü olur' sağlık raporu, 1 biyometrik  fotoğraf, parmak izi, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ile hizmet bedeli olan  15 liranın anlaşmalı bankalara yatırıldığını gösteren ödendi belgesi."

 

Vatandaşlar bu belgelerle emniyet müdürlüklerinin trafik tescil şube  müdürlüklerine başvuracak.








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