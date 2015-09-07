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ehliyette son 5 gün

EHLİYETTE SON 5 GÜN

1 Ocak 2016'dan önce ehliyet alamayanlar 2 yıl boyunca sertifika dönemine tabii olacak. Eski sisteme tabii ehliyet almak isteyen sürücü adayları için son fırsat 10 Eylül'de sona eriyor.

Tarih : 07 Eylül 2015, 13:52
Puan Ver : Ehliyette Son 5 Gün(9/10)11


Ehliyet almak isteyen sürücü adayları için son fırsat 10 Eylül'de sona eriyor. Ömür boyu ehliyet döneminin kapanacağı 1 Ocak 2016'dan önce ehliyet alamayanlar 2 yıl boyunca sertifika dönemine tabii olacak. Yılbaşından itibaren sertifika dönemine geçecek kurslar 2 yıla uzarken, katı kurallarla trafik kazalarının önüne geçilecek. Yeni dönemde kurslar için taban fiyat uygulaması başlayacak. Kursiyerler ücretini bankaya yatıracak.



3 bin 500 sürücü kursunun ders verdiği Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş ve ehliyet almaya hazır milyonlarca genç bulunuyor. Yeni uygulamayla trafik kaza oranlarının düşürülmesi hedeflenirken, sürücülerde bilincin arttırılması düşünülüyor. 22 milyondan fazla sürücünün bulunduğu yollarda 5 milyon kadın sürücü yer alıyor.



Yeni dönem hakkında bilgi veren Ayceren Sürücü Kursları Eğitmeni Süleyman Çıldır, 2016'da direksiyon sınavının zorlaşacağını belirterek, “Yeni yönetmelikte eğitmen sürücü adayına sadece araç içinde değil, araç dışında da eğitim verecek. Yani kaputu açtıracak, motora baktıracak, bagajı açtıracak ve ilkyardım çantasına kadar kontrol ettirebilecek. Yine yeni dönemde bir insan direkt E sınıfı ehliyet sahibi olamayacak. Ancak Kasım ayına kadar 23 yaşından gün almış insanlar ehliyet sahibi olabilecek. Yılbaşından sonra ise bu ehliyete direkt ulaşamayacak” dedi.








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