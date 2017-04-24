

Hedefler arasında, şehir trafiğinde kullanım için otonom taksilere yönelik üretime hazır bir sistemin geliştirilmesi ve pazara sunulması da yer alıyor. Bosch ve Daimler, şehir içi trafik akışlarını iyileştirmek, karayolu emniyetini artırmak ve geleceğin trafiği için önemli bir yapı taşı sağlamak istiyor. Bunun arkasındaki fikir sürücünün araca gitmesi değil, aracın sürücüye gitmesidir.







OTONOM TAKSİLER



Önceden belirlenmiş bir şehir içi alanda insanlar, otomobil paylaşımı rezervasyonu için akıllı telefonlarını kullanabilecek veya şehir içi kullanıma yönelik otonom bir taksi onları alarak istedikleri yere götürecek.







İnsanların otomobil içerisinde geçirdikleri zamanı optimum şekilde kullanmasını sağlayacak ve sürücü ehliyeti olmayan insanların mobil hale gelmesinin yeni yollarını açacak.







kaynak:ahaber