

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlandığını belirten uzmanlar, mevcut ehliyetlerin 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirileceğini ve her geçen sürenin vatandaşın aleyhine olduğunu söyledi.Ayrıca sürücü belgesinin yenilenmesi için istenen sağlık raporunun son günlere bırakılmaması istendi.







Uluslararası standartlara sahip olacak olan yeni sürücü belgelerinin diğer ülkelerde de kullanılabilirken yenileme için istenen belgeler ise biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve parmak izinden oluşuyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinden alınacak sağlık raporunun yeterli olduğunu açıklasa da, uzmanlar göz, kalp-damar ve uyku sıkıntısı gibi hastalıkları olanların mutlaka tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alması gerektiğini söyledi.







Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Ehliyet yenilemesi için ilk öncelikle emniyetten randevu alınmalı. Daha sonra ise sağlık raporunun alınması gerekiyor. Hastaneler olarak bizler ehliyet alma ve yenileme ihtiyacı içinde olan vatandaşlara sağlık raporu verebiliyoruz. Kurumumuzda da bu işle görevli doktor ve uzman arkadaşlarımız var. Bu raporu almak ise, yarım saatin içerisinde tamamlanıyor. Ancak 5 sene gibi uzun bir süre var diye ertelememek ve işlemi son ana bırakmamak daha mantıklı. İlerleyen günlerde oluşabilecek yığılmalar ve son günlere bırakılması vatandaşlarımıza sıkıntı çıkarabilir. Aile hekimlerinden de verilen raporlar da geçerlidir. Ama orada bazen bir başka uzmanın görmesi gereken konularla ilgili olarak hastanemize gelen vatandaşlarımız oluyor. Mesela bir göz muayenesi gerekiyorsa, bunun bir uzman tarafından sağlık kuruluşlarında veya hastanelerde yapılması gerekiyor. Bu alınan raporlar 6 ay süre ile geçerli" dedi.







kaynak:ahaber